شكوى مفاجئة تهدد بـ"سحب" لقب جديد من الأهلي

هل يتم حرمان الأهلي من اللقب المنتظر؟

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في تطور مفاجئ وغير متوقع.. بات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهددًا بخسارة لقب جديد، في الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

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الأهلي يلعب حاليًا ولأول مرة في تاريخه، بمسابقة دوري يلو؛ حيث ضمن "حسابيًا"، العودة إلى دوري المحترفين السعودي، الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وعلى الرغم من تصدره جدول ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى، إلا أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد تصدر قرارًا بـ"سحب" اللقب من الأهلي، في نهاية الموسم.

ووفقًا للإعلامي الرياضي أحمد العجلان، قدّم نادي الأخدود، شكوى رسمية إلى "الانضباط"، بعدم نظامية مشاركة اللاعب محمد صوعان، نجم الخلود؛ بسبب حصوله على 4 بطاقات صفراء قبل مواجهة الفريقين.

وأشار العجلان عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن الأخدود، دعم الشكوى بـ"مقاطع فيديو" من الناقل الرسمي، توضح حصول اللاعب، على الكروت الأربعة، في 4 مباريات مختلفة.

الأخدود كان قد خسر أمام الخلود (1-2)، في الجولة 31 من عمر مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى؛ أي أنه حال فاز في الشكوى، سيحصل على نقاط المباراة كاملة.

والحصول على نقاط مباراة الخلود كاملة؛ يعني تساوي الأخدود في النقاط مع الأهلي "65 نقطة"، بل أنه سيخطف الصدارة من الراقي؛ بفارق المواجهات المباشرة؛ ما قد يؤدي في النهاية، إلى خطفه اللقب المنتظر.

Shahid