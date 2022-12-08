شكوك حول لحاق أمرابط بمواجهة المغرب والبرتغال

مباراة مرتقبة لأسود الأطلس في ربع نهائي كأس العالم

يُواصل المنتخب المغربي استعداداته لمواجهة البرتغال في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، حيث يطمح لتحقيق إنجاز إفريقي غير مسبوق بالصعود لنصف النهائي.

استعدادات المغرب كانت قد تلقت ضربة أولى بتأكد غياب المدافع نايف أكرد بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة إسبانيا في دور الـ16، لكن تلك ليست الضربة الوحيدة!

موقع le360 المغربي أوضح أن أمرابط يُعاني من إصابة في ظهره منذ بداية نوفمبر، تعرض لها خلال مباراة فريقه فيورنتينا أمام ريجاس في الدوري الأوروبي.

الجهاز الطبي لأسود الأطلس يُحاول تجهيز لاعب الوسط صاحب الأداء المبهر في كأس العالم لمواجهة السبت المرتقبة، وذلك بإخضاعه لجلسات علاج طبيعي مكثفة لتخفيف الآلام التي عاودته عقب مواجهة إسبانيا التي امتدت إلى 120 دقيقة وانتهت بركلات الجزاء الترجيحية.

يُشار إلى أن أمرابط خطف أنظار الجميع بأدائه الممتاز في وسط ملعب المغرب، وقد ارتبط مؤخرًا بالانتقال لعدد من أندية الدوري الإنجليزي أبرزها ليفربولز