"شكرًا سيتي" .. ثورة جماهيرية بالشماريخ تتسبب في إلغاء مباراة بالدوري الفرنسي

الفريق على وشك الهبوط مرة أخرى

أوضاع متوترة واتهامات لمجموعة سيتي بالإهمال، تسببت في إلغاء مباراة تروا مع فالنسيان بالدوري الفرنسي للدرجة الثانية.

تروا يعتبر أحد الأندية المملوكة لمجموعة سيتي لكرة القدم، التي تضم معها أندية مانشستر سيتي وجيرونا ونيويورك سيتي وملبورن سيتي، ولكن الأوضاع صعبة للغاية بالنسبة للنادي الفرنسي.

الفريق أصبح على شفا الهبوط مرتين متتاليتين، فبعد وداعه للدوري الفرنسي الموسم الماضي، أصبح مهددًا بالهبوط مرة أخرى، باحتلاله المركز السابع عشر بدوري الدرجة الثانية، بفارق 3 نقاط عن كويفيلي روان وكونسيرنو.

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ومع تعادل الفريق بهدف لكل فريق مع فالنسيان متذيل الترتيب، أمس، الجمعة، قامت الجماهير بإلقاء الألعاب النارية والشماريخ نحو أرض الملعب اعتراضًا على ما يحدث.

وظهرت هتافات "شكرًا سيتي" لإدانة المجموعة التي اشترت حصة الأغلبية في النادي في سبتمبر 2020 ويرأسها رجل الأعمال الإماراتي خلدون المبارك.

وجاءت هذه الرسالة لإبداء الاعتراض على حال الفريق، مقارنة بمانشستر سيتي المملوك لنفس المجموعة، والذي حصل على لقب الدوري الإنجليزي في آخر 3 مواسم وينافس حاليًا على اللقب الرابع، وكذلك جيرونا الفريق القادم بقوة في الكرة الإسبانية.

ومن المتوقع أن يتم فرض عقوبات على تروا بسبب إلغاء المباراة ضد فالنسيان وإعادة جدولة اللقاء، مما يضع الفريق في موقف صعب قبل آخر مباراتين لهم في الموسم، حيث يسعى خلال المواجهتين للهرب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثالثة.