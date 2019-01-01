شكرينيار عن أزمة إيكاردي: الأمر يعود له لحل المشكلة

إيكاردي عاد أمس لتدريبات النيراتزوري

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد المدافع ميلان شكرينيار، لاعب إنتر الإيطالي، أنه لا يوجد مشاكل مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لكنه دعاه إلى إنهاء الخلافات.

وعاد إيكاردي منذ أمس إلى تدريبات النيراتزوري، بعد غياب دام أكثر من شهر بسبب خلافاته مع إدارة إنتر.

فلم يخض الأرجنتيني أي مباراة منذ سحب شارة القيادة منه في الثالث عشر من فبراير الماضي، لصالح الحارس هاندانوفيتش.

وانضم شكرينيار العائد من الإصابة بعد العودة من التوقف الدولي مع منتخب سلوفاكيا.

لا لن ألتفت لـ الانتقادات .. نحن حققنا الفوز 🤷‍♂️



لسان حال تيتي 🗣️

pic.twitter.com/F2VjtmkYGG — جول مصر (@goaleg) March 27, 2019

وتحدث اللاعب عن أزمة إيكاردي: "لابد أن تسأله عن ما حدث، بالنسبة للاعبين لا توجد مشكلة معه، وكذلك ليس معنا، الأمر يعود له من أجل إنهاء هذا الأمر".

وغاب إيكاردي عن مواجهات إنتر في ثمن نهائي الدوري الأوروبي وكذلك ديربي ميلانو.

ولم يتحدد موقف اللاعب من المشاركة، كونه لم يجدد تعاقده أو تظهر بوادر حل أزمته مع إدارة النيراتزوري.