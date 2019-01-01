شكرينيار: بقاء إيكاري يسعدني وأنتظر جودين

نجم دفاع إنتر يتحدث عن الموسم المقبل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى ميلان شكرينيار، نجم إنتر، تطلعه للموسم المقبل تحت قيادة أنطونيو كونتي، ورحب ببقاء زميله ماورو إيكاردي ووصول دييجو جودين.

شكرينيار كان قد جدد عقده الشهر الماضي مع النيراتزوري ليتأكد بقائه بعد الحديث عن عروض من جانب مانشستر يونايتد وآخرين في أوروبا.

وقال شكرينيار مع "ميدياست": "سباليتي شخص ومدرب كبير، ولكن الإدارة اتخذت قراراً، الآن هناك كونتي ومعه نتطلع للمنافسة على المراكز الأولى".

روما يعرض ثلاثة لاعبين للحصول على إيكاردي

- الصحفي: هل أنت سعيد بانتقال هازارد إلى ريال مدريد؟ لن يقوم بمحاولة مراوغتك مرة أخرى؟ 🎙️



= فان دايك: ............ 👇 pic.twitter.com/6bDRbx2chm — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 8, 2019

أجويرو: نحتاج ثقة الجمهور.. لوتارو: مستعدون للكوبا

وأضاف: "أما إيكاردي فهو صديق ولاعب كبير، إذا بقى سنكون سعداء، سنرى ما سيحدث الأيام المقبلة، جودين سيجعلنا أقوى ونكون فريقاً منافساً".

وختم: "الموسم الماضي كان بإمكاني تقديم الأفضل، ولكن في المجمل حققنا هدفنا بالتواجد وسط الأربعة الأوائل".

إنتر أنهى موسمه رابعاً بالدوري الإيطالي وأمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.