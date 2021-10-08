"شكرًا بيتروس" .. النصر يُودع البرازيلي بطريقة رائعة

نجم الوسط غادر الفريق السعودي هذا الموسم

رغم أن رحيله تم رسميًا منذ بداية الموسم وانتهاء سوق الانتقالات الصيفي، إلا أن نادي النصر السعودي لم يُودع نجمه البرازيلي بيتروس سوى اليوم الجمعة موجهًا له الشكر على السنوات الثلاثة التي قضاها بالقميص الأصفر.

بيتروس انضم للنصر صيف 2018 وقد ساهم في إنجاز الفوز بلقب الدوري السعودي موسم 2018-2019، وكان من أفضل عناصر الفريق خلال المواسم الثلاثة الماضية، لكن النادي اختار التعاقد مع مواطنه أنسيلمو لاعب الوحدة ليُسجله بدلًا منه في آخر أيام الميركاتو الصيفي الأخير.

كيف ودع النصر بيتروس؟

النادي السعودي نشر مقطع فيديو عاطفي ومؤثر للنجم البرازيلي عبر حسابه الرسمي على تويتر، وكتب معلقًا "الحب والوفاء والإخلاص".

أضاف "سجل اسمه في قائمة نجوم النصر الذهبيين، نجم خلوق ومحارب عاشق .. لن ننساك".

بالحب والوفاء والإخلاص

سجّـل اسمه في قائمة نجوم #النصر الذهبيين 💛



نجـمٌ خلوق 🙏

ومحاربٌ عاشق ⚔️



لن ننساك…#شكرا_بيتروس pic.twitter.com/5RKZFYbZDr — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 8, 2021

ومن ثم نشر تغريدة أخرى تضمنت رسومًا كاريكاتورية للحظات جميلة عاشها بيتروس في النصر، وكتب قصـصٌ رسمهـا وستبقى خالدة".

وختم تويتر النصر التغريدتين بهاشتاج "شكرًا بيتروس"، والذي أصبح تريند سريعًا في السعودية بعدما قدمت ضمنه جماهير العالمي كل شكرها وعبرت عن مشاعرها الرائعة تجاه اللاعب صاحب الـ32 عامًا والذي اعتاد اللعب بحماس وجرينتا كبيرة بقميص الفريق.

كيف كانت مسيرة بيتروس مع النصر؟

لاعب الوسط الممتاز لعب 103 مباراة مع النصر سجل خلالهم 16 هدفًا وصنع 9، ويُعد الفريق السعودي أكثر فريق لعب له بيتروس خلال مسيرته الكروية.

وقد لعب 83 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي سجل خلالها 10 أهداف وصنع 6 ونال 18 بطاقة صفراء وواحدة حمراء.

بيتروس تُوج مع النصر بلقب الدوري السعودي وكذلك لقبين للسوبر السعودي، وقد وصل معه نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020 لكنه خسره أمام برسبوليس الإيراني.

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