شقيق سفيان أمرابط يفجرها: يريد اللعب مع برشلونة ولكن!

نور الدين أمرابط أكد مرة أخرى رغبة شقيقه في الانتقال إلى برشلونة..

كشف نور الدين أمرابط، شقيق سفيان أمرابط نجم نادي فيورنتينا الإيطالي، أن لاعب الوسط يظل خيارًا متاحًا بالنسبة لنادي برشلونة الإسباني.

برشلونة حاول خلال يناير الماضي التعاقد مع أمرابط، بالنظر إلى أنه أحد أبرز الخيارات التي يراقبها "البلوجرانا" لدعم خط الوسط، لكن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف.

سفيان كان حاضرًا في خسارة فيورنتينا أمام وست هام يونايتد الإنجليزي بهدفين لهدف في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، ليفقد "الفيولا" فرصة التتويج القاري.

وعندما سُئل عن إمكانية انضمام سفيان إلى وست هام يونايتد، قال نور الدين أمرابط لشبكة "ESPN" الرياضية: "وست هام؟ لا إنه يريد الذهاب إلى القمة، رغبته هي اللعب في إسبانيا، مع برشلونة".

وأضاف: "إنه على قائمتهم لكن الجميع يعلم وضع برشلونة الاقتصادي، هناك أكثر من فريق مهتم بخدمات سفيان".

ويبدو أن هناك اهتمامًا إسبانيًا من فريق آخر بالفعل بالحصول على خدمات أمرابط، وليس فقط برشلونة.

الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، أكد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن أتلتيكو مدريد هو الآخر يرغب في الحصول على خدمات سفيان أمرابط، وأن برشلونة ليس وحده في السباق.

وبعيدًا عن أوروبا، فقد كشفت صحيفة "الاقتصادية" أن نادي النصر السعودي وضع سفيان أمرابط كأحد أهم أهدافه لتدعيم الوسط خلال الصيف الحالي، وأن "العالمي" يسعى جاهدًا لإتمام التعاقد مع نجم مونديال قطر.