"ما هذه القسوة؟" .. شقيق داني ألفيش يُعلق على خبر انتحاره!

رد قوي من شقيق داني ألفيش

علق ناي ألفيش شقيق اللاعب البرازيلي داني ألفيش نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، على الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، حول انتحاره داخل سجن برشلونة.

وكان حساب لشخص برازيلي يُدعى بابلو ألبوكراكي، قد ادعى أن ألفيش انتحر داخل زنزانته في سجنه في كتالونيا أمس السبت، ولكن تم نفي تلك الشائعة على الفور.

ورد ناي ألفيش على تلك الشائعة عبر حسابه على منصة "إنستجرام" حيث قال: "لقد أدانته امرأة دخلت حمام الرجال لتفعل ما تعرفه هي فقط، وتمت إدانته بالفعل، أليس هذا كافيًا؟".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "هو في السجن الآن، والجنون هو أنك تُريد موته، تُريد أن ترى أخي ميتًا، لكن ما مدى قسوة هذا؟ والدي يزيد عمره عن 70 عامًا، ووالدتي عن 60 عامًا، ليس لديك عائلة؟ هذه الصفحات التي تستمر في نشر هذه الأمور، رحمكم الله".

ويقضي ألفيش حاليًا فترة عقوبته في سجن بريانز 2 في برشلونة، بعد اتهامه باغتصاب فتاة داخل حمام بملهى ليلي في مدينة برشلونة.