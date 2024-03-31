"تشافي تحول إلى كلوب" .. لقطة شقيق مدرب برشلونة حديث الجمهور!

حالة خاصة يعيشها المدرب المساعد

حالة خاصة يعيشها جمهور برشلونة مع المدرب المساعد للنادي وشقيق المدير الفني تشافي هيرنانديز مؤخراً عقب تكرر ظهوره كقائد في ظل إيقاف المدير الفني.

وتولى أوسكار هيرنانديز مرة أخرى القيادة الفنية للنادي الكتالوني مساء السبت في لقاء لاس بالماس لحساب الليجا، والذي انتهى بفوزه بهدف نظيف، ليحقق انتصاره السابع من سبعة لقاءات درب فيها برشلونة في غياب شقيقه.

واحتفى جمهور برشلونة بانتصارات أوسكار واعتبره تميمة حظ للبلوجرانا، ولكن البعض الآخر حول الأمر لمادة للمزاح والفكاهة مطالباً بالتخلي عن تشافي وتعيين "الفأل الحسن" أوسكار بعد رحيل شقيقه بنهاية الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشبه البعض أوسكار بمدرب ليفربول وهدف برشلونة لخلافة تشافي يورجن كلوب وقت ارتداء المدرب الألماني للنظارة الطبية، ولقطته الشهيرة بمسحها باستمرار أثناء اللقاءات.

وعلق أحد المشجعين كاتباً: "مرحى، حظينا بكلوب الخاص بنا"، في إشارة إلى الشبه في الشكل بين مدرب الريدز ومساعد تشافي أكثر من الأخير وأخيه شخصياً من وجهة نظره!