شقيق بوجبا يشكك في نزاهته ويعد بكشف "قنبلة" عن مبابي!

يبدو أن الأمور في منزل آل بوجبا لا تسير على ما يرام!

شكك ماتياس بوجبا الشقيق الأكبر لبول بوجبا لاعب يوفنتوس الحالي ومانشستر يونايتد السابق في نزاهة شقيقه الأصغر بشكل علني.

جاء هذا في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" مؤكدًا فيه أنه سيكشف عن تفاصيل عديدة تخص شقيقه لم تكن الجماهير على علم بها.

وقال ماتياس في الفيديو الذي نشره بأربعة لغات: "كلماتي إلى الجماهير الفرنسي والإجليزية والإيطالية والإسبانية أي كل العالم، بالإضافة إلى عشاق أخي، وجماهير المنتخب الفرنسي ويوفنتوس وزملاء شقيقي والرعاة الخاصين به".

"أقول ذلك حتى تستطيعون الوصول لقرار بأنفسكم إذا ما كان يستحق الاحترام والإعجاب وحب الجماهير، إذا ما كان يستحق مكانته في المنتخب الفرنسي وشرف لعب كأس العالم، أو مكانته في يوفنتوس وإذا ما كان شخص جدير بالثقة، ويستحق اللعب بجوار أي لاعب".

ماتياس لم يوضح موعد الكشف عما سيكشف عنه أيًا ما كان، لكنه وعد الجميع بإنه سيكون كشف كالـ "قنبلة" وسيتسبب في الكثير من ردود الأفعال.

وأردف عن كيليان مبابي: "سأقول لكم بعض الأمور الهامة عن مبابي أيضًا، وسيكون هناك عدة شهادات لتؤكد كلماتي عنه".

جدير بالذكر أن بوجبا الذي عاد لتوه ليوفنتوس يعاني من إصابة منعته من التواجد منذ بداية الموسم مع فريقه الجديد.