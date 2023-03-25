يبدو أن ألفيش يمر بفترة صعبة للغاية.

هاجم ناي ألفيش شقيق داني ألفيش لاعب برشلونة السابق زوجة النجم البرازيلي جوانا سانز بعد كل ما واجهه مؤخرًا شقيقه في الحبس.

جاء هذا في رسالة نشرها على موقع "إنستجرام"، بعد أيام من انتشار أنباء عن طلب سانز الطلاق من ألفيش بسبب القضية المتهم فيها.

وكتب ناي: "يمكنك التأكد أن كل الشر الذي تقومين به سوف يرتد في وقت ما، لأن الرب عادل، وما تزرعه تحصده".

وكان ألفيش قد دخل في نوبة اكتئاب بحسب ما ذكرت مصادر عديدة، بسبب الزيارة الأخيرة من زوجته جوانا سانز.

جدير بالذكر أن ألفيش محبوس على ذمة قضية الاعتداء على سيدة في ملهى ليلي في برشلونة لحين إجراء المحاكمة النهائية.