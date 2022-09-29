شقيقه: كنو وقع بنفسه للنصر والهلال كان على علم بما حدث

كواليس جديدة في قضية النصر مع كنو والهلال

كشف علاء كنو؛ شقيق محمد كنو؛ لاعب الهلال السعودي، كواليس القضية الشهيرة التي قدمها النصر ضد الثنائي، مؤكدًا أن شقيقه وقع بنفسه وبكامل إراده على عقود انتقاله للعالمي، وأن الزعيم كان يعلم بكل ما حدث.

ما هي قضية كنو؟

في الميركاتو الشتوي الماضي، دخل كنو الفترة الحرة في عقده مع الزعيم، دون أن يجدد عقده، في ظل عدم الاتفاق على الأمور المادية بين الطرفين.

وخلال تلك الفترة، نجح النصر في الحصول على توقيع اللاعب، لينضم له في صفقة انتقال حر بنهاية موسم 2021-2022.

لكن العالمي فوجئ بعدها بأيام، بإعلان الهلال حصوله على توقيع كنو، وبقائه في صفوف الزعيم، ليتورط في قضية التوقيع لناديين في توقيت واحد.

النصر قدم شكواه أمام غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، لتصدر عقوبات ضد الهلال وكنو، أقرها مركز التحكيم السعودي، ليتم إيقاف كنو أربعة أشهر، وحرمان الهلال من التعاقدات لفترتين، مع إلزامهما بدفع 27 مليون ريال للعالمي، في قرارات نهائية غير قابلة للاستئناف.

ماذا كشف شقيق كنو عن القضية؟

علاء كنو كان الاسم الأشهر في القضية، بعد اتهامات البعض له بأنه من وقع للنصر نيابةً عن شقيقه، وتسببه في أزمة إيقاف اللاعب.

لكن علاء نفى كافة الاتهامات الموجهة له، مؤكدًا أن محمد المسؤول الأول في القضية، وأنه وقع للنصر بنفسه.

Shahid

وظهر علاء ضيفًا في برنامج "في المرمى"، وفي السطور التالية نستعرض ما قاله..

هل تدخلت في القضية بصفتك شقيقه ومجرد ناصح أم أنك وكيل كنو؟

أنا شقيق محمد وناصح له، وفي الوقت نفسه كنت مفوضًا من شركة سبورت يارد، للتفاوض مع نادي الهلال، ولم أتفاوض إلا مع الهلال فقط، من أجل تجديد عقده، وصمتي خلال الفترة الماضية كان لكون القضية منظورة، بجانب احترامي لكافة أطراف القضية؛ الهلال والنصر ومحمد كنو، لذلك لم أتحدث أو أرد، خاصةً وأن الوقت لم يكن مناسبًا.

هل أنت من وقعت عن محمد عقده مع النصر؟

استغرب من يقول إنني وقعت للنصر بوكالة شرعية من محمد، هو رجل كبير وواعي، لماذا أوقع أنا عنه؟، هذا الكلام فقط محاولات من البعض، لكن الحقيقة أن محمد هو من وقع عقد النصر بنفسه، وكنت شاهدًا على التوقيع.

يقولون أنك نصراوي لذلك كنت حريصًا على انتقال شقيقك للنصر.

ليس عندي أي ميول، أحب كرة القدم وفقط وإلا كنت هلاليًا وقتما نصحته بالتوقيع للهلال وقتما كان لاعبًا في الاتفاق، وكما قلت لم أتحدث مع أحد في هذه القضية إلا الهلال، وليس لي أي علاقة مع أي مسؤول في النصر، ولم أحصل على أي أموال من النصر مقابل توقيع محمد له.

هل تم تصوير لحظة توقيع كنو للنصر؟

لم نلتقط أي صور لتوقيع محمد مع النصر، لأن الهلال كان مقبلًا على كأس السوبر السعودي، فضلت هذا كي لا يتم نشر الصور وقت النهائي.

ما هي حكاية الورقة البيضاء التي قيل أنك دفعت كنو للتوقيع عليها ثم كتبت بها ما تريده أنت؟

القضية أوسع بكثير من مجرد ورقة بيضاء، هذا الكلام لا يدخل العقل، لا يوجد عاقل يوقع على ورقة بيضاء ويبصم، ما قيل لا يقبله أحد، لا يوجد شيء بالأساس له علاقة بورقة بيضاء.

كل ما في الأمر أنها ورقة قانونية تحفظ حق محمد، لكن سالفة توقيعه عليها وأنني قمت بكتابة ما أريد، غير منطقي بالمرة، ومن رددها ليس له أي علاقة بالقضية، ولا أعلم لماذا ردد هذا الكلام.

هل محمد كنو يعرف حرفيًا الموجود في هذه الورقة؟

مثلها مثل أي ورقة قانونية أخرى، طبيعي يعرف ما بها.

هل تم استدعائك للتحقيق؟

نعم! تم استدعائي مرة واحدة من قبل اللجنة القانونية في الاتحاد السعودي، وسألوني عما حدث خلال التفاوض، وعن بعض الأشياء التي لها علاقة بالقضية، وقلت ما أعرفه.

هل كان الهلال يعرف بتوقيع كنو للنصر؟

نعم!، الإجابة واضحة من نتائج التحقيقات، مؤكد الهلال كان يعرف.

ما هو الدليل الذي قدمته على معرفة الهلال بتوقيع كنو للنصر؟

لم أقدم أدلة، بكل بساطة تم سؤالي عما حدث وجاوبت.

ما هي كواليس الصورة الشهيرة التي تم التقاطها لكنو عقب تتويج الهلال بالسوبر وبجانبه فهد المفرج، والمعروفة بـ"لقطة التليفون"؟

ليس لدي أي تعليق، سواء بالتأكيد أو النفي عن الشخص الذي كان يحدثه.

كيف علاقتك بشقيقك بعد هذه القضية؟

ممتازة، دائمًا علاقتي به ممتازة، لم يحدث أي خلاف حتى والقضية سارية.

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