شقة فاخرة بمطعم خاص .. أين يعيش ميسي في الولايات المتحدة الأمريكية؟

أين يعيش البرغوث ليونيل ميسي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتقاله رسميًا لنادي إنتر ميامي؟ وما هي مواصفات الشقة التي يسكن فيها؟....

انتقل ليونيل ميسي، إلى نادي إنتر ميامي، في فترة الانتقالات الصيفية بعد نهاية رحلته القصيرة مع باريس سان جيرمان، والتي استمرت لموسمين.

ومن المنتظر وفقًا لما ذكرته صحيفة "دايلي ميل" فإن مستوى معيشة ميسي وعائلته التي اعتاد عليها في إسبانيا ومن بعدها فرنسا، لن يختلف في الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي بالفعل يمتلك شقة فاخرة في مدينة ميامي، على بعض ثوان فقط من الشاطئ الذهبي الذي تشتهر به المدينة الفاخرة.

وفي التقرير التالي سنتكشف معًا أين يعيش ليونيل ميسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

أين يعيش ميسي في الولايات المتحدة الأمريكية؟

بالرغم من أن ميسي انتقل إلى إنتر ميامي، قبل أسابيع فقط إلا أنه بالفعل يعرف أين سيسكن حتى قبل انتقاله، فهو يمتلك شقة فاخرة في ميامي في عام 2019.

وبحسب موقع "كادينا سير" الإسباني، فإن ميسي، اشترى شقة في ميامي في برج بورش ديزاين الذي تم بناؤه في عام 2017، ويرى البرغوث الأرجنتيني أن الولايات المتحدة هي المكان المثالي للاستقرار فهو يريد لأطفاله بأن يذهبوا إلى المدرسة الثانوية في الولايات المتحدة قبل أن يلتحقوا بالجامعة.

ويقع برج بورش ديزاين على بعد ثوان فقط من الشاطئ الذهبي الذي تتميز به ميامي، كما يبعد عن ملعب إنتر ميامي 25 دقيقة فقط، كما يوفر للسكان العديد من المناظر الخلابة.

ويضم المبنى المكون من 60 طابقًا، العديد من المصاعد المصممة حصريًا لسيارات السكان، مما يسمح للمالكين بركن سياراتهم في جناحهم الخاص، بالإضافة إلى أن كل شقة تحتوي على مطعم خاص.

كما تتميز أيضًا شقة ميسي بوجود سينما داخلها وملعب جولف صغير بالإضافة إلى محاكي سباق سيارات.