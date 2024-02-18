شفرة "الفشار" فضحته .. بيريز يخبر لاعبي ريال مدريد موقفه من مبابي!

رئيس ريال مدريد يكشف عن موقف ناديه من مبابي

كشف فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عن موقف ناديه النهائي من التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، حيث أخطر ناديه بأنه لن يُجدد عقده وسيرحل بنهاية الموسم.

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وكشفت صحيفة "Foot Mercato" الفرنسية، عن أن بيريز أعلن بالفعل عن أن مبابي أصبح لاعبًا في ريال مدريد لبعض لاعبي فريقه.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم الفرنسي أوريليان تشواميني غرد عبر حسابه على موقع "إكس" منذ أيام، برمز تعبيري "إيموجي" على شكل فشار، في إشارة منه إلى أن صفقة مبابي قد حُسمت بالفعل، وأنه لا يستطيع الانتظار لمعرفة ما سيحدث.

وأكدت الصحيفة أن تغريدة تشواميني ليست مجرد تغريدة عابرة، بل لأنه علم من رئيس ناديه بيريز أن ريال مدريد حسم التعاقد مع مبابي.