اشتباكات وتكسير .. شغب تشاوميني ونجوم ريال مدريد وفالنسيا عقب واقعة "مانزانو"

أحداث ساخنة في الممر المؤدي إلى غرف الملابس

سادت حالة من الفوضى في النفق المؤدي إلى غرف الملابس داخل ملعب الميستايا، عقب المباراة التي جمعت بين فالنسيا وريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني، والتي شهدت نهايتها أحداثًا ساخنة بطلها الحكم جيل مانزانو!

وتعادل ريال مدريد مع فالنسيا بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بالجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإسباني، حيث أطلق مانزانو صافرته معلنًا نهاية المباراة، وكانت الكرة في طريقها إلى مرمى فالنسيا، بعدما لعبها جود بيلينجهام برأسه، لتندلع أحداث شغب داخل الملعب.

وأشارت صحيفة "AS" إلى أن اشتباكات قد اندلعت بين لاعبي ريال مدريد أوريليان تشواميني وروديجر وسيبايوس، مع هوجو دورو لاعب فالنسيا وأعضاء من الجهاز الفني بجانب عدد من اللاعبين الآخرين، في النفق المؤدي إلى غرف الملابس.

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ودخل تشاواميني في نوبة غضب كبيرة بسبب تلك الاشتباكات، الأمر الذي جعله يُحطم جدارًا إعلانيًا خاص بالمقابلات الإعلامية عقب المباراة، كما نشر عبر حسابه على منصة "إكس" جملة "أمر مخزٍ".

وسيطر الغضب على نجوم ريال مدريد عقب المباراة، حيث نشر الحارس أندري لونين عبر حسابه على موقع "إنستجرام" ثلاث رموز تصفيق لصورة جيل مانزانو، كما نشر براهيم دياز صورة للحظة العرضية إلى بيلينجهام التي أرسلها له قبل أن يُطلق الحكم صافرته.