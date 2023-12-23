"شعرت بالخوف وكدت أبكي".. لاعب مانشستر سيتي يصف لحظة الإصابة المرعبة أمام فلومينينسي

كاشفًا موقفه من مباراة إيفرتون المقبلة

قلل رودري، لاعب مانشستر سيتي، من حدة قلق جماهير ناديه، التي احتفلت أمس الجمعة بحصد أول لقب للنادي الإنجليزي في كأس العالم للأندية.

وتعرض رودري لإصابة مقلقة خلال الشوط الثاني، إثر تدخل قوي من ألكسندر لاعب فلومينينسي، غادر على إثرها أرض الملعب وتسبب في حالة قلق لدى جماهيره، لما له من أهمية كبيرة في تشكيل الفريق السماوي.

وتحدث رودري في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت"، حيث حمل رسالة طمأنة لجماهير ناديه وقال إنه سيكون جاهزًا لخوض مباراة إيفرتون، المقررة الأربعاء المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكد البرتغالي، أنه محظوظ بنجاته من هذا التدخل الذي وصفه بأنه "كان من أسوأ ما واجهته خلال مسيرتي المهنية في الملاعب"، مضيفًا: "كدت أن أبكي ولكنني بخير تمامًا الآن. شعرت بالخوف لأن الإصابة طالت ركبتي، لكن لا توجد مشكلة وعدت إلى منزلي آمنًا".

وردا على سؤال لتأكيد ما إذا كان سيكون لائقا للرحلة إلى جوديسون بارك من أجل مواجهة إيفرتون، قال رودري: "نعم. أشعر بألم لأن الأمر كان دراماتيكيا للغاية ولكن لم أتأثر".

ويمثل رودري الآن أحد أهم الأعمدة في كتيبة بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، حيث أن جميع هزائم النادي السماوي الأربع هذا الموسم، كانت في غيابه.