شعار ريال مدريد: القصة الكاملة لأحد أهم شعارات أندية كرة القدم

على مدى أكثر من 100 عام، تغير شعار ريال مدريد عدة مرات حتى استقر على شكله الذي نراه على قمصان الملكي اليوم، فما هي قصته وكيف تطور وما السبب؟

قد يظن البعض أن شعارات وأسماء أندية كرة القدم تم وضعها بطريقة شبه عبثية من مؤسسي الأندية ذاتها بهدف تمييز كل فريق عن الآخر، لكن هذا المفهوم خاطئ، فشعار كل فريق يعبر عن تاريخه وعن الأحداث التي مر بها، وأحيانًا يعبر عن المقاطعة المتواجد بها.

لسرد قصة شعار ريال مدريد ، علينا العودة إلى ما يقرب من 200 وتحديدًا إلى عام 1861، الذي شهد ولادة كرة القدم بشكلها الحالي، بعد أعوامٍ وأعوام من لعب الإنجليز لها بطريقة غير منظمة، وفي بعض الأحيان طريقة دامية نتج عنها الكثير من الضحايا.

مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بدأت الرياضة تنتشر كالنار في الهشيم في جميع أنحاء العالم، ووصلت إلى العاصمة الإسبانية التي ولد بها أحد أعظم الأندية في عالم الساحرة المستديرة حاليًا في 1902.

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33 لقبًا من الدوري الإسباني، 19 كأس ملك إسبانيا و13 دوري أبطال أوروبا، هذا جزء من تاريخ ريال مدريد الذي يراه الكثير من المتابعين الفريق الأنجح على مدار التاريخ، لكن هناك جانب آخر من التاريخ لا يتحدث عنه الكثير، إنه الشعار وما يعنيه وكيف تطور عبر التاريخ؟

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1902 .. شعار ريال مدريد الأول

امتاز شعار ريال مدريد على مدى التاريخ بالبساطة والوضوح، ومساعدة كل من تسقط عينيه على الشعار بمعرفة أنه خاص بالنادي الذي كان اهتمامه الأول كرة القدم.

تكون الشعار الأول من الثلاثة أحرف المميزة للميرينجي باللغة الإسبانية والمستمرة معنا حتى الآن، وهي MFC.

كان الحرف الأكبر في الشعار هو C، وأخذ شكل هلال يحتضن حرفي M وF متداخلين، مع تماسهما بحرف C، وكتبت الأحرف بالأزرق على خلفية بيضاء.

1908 .. التطور الأول لشعار ريال مدريد

حافظ شعار ريال مدريد مع تطوره الأول على مبدأي البساطة والوضوح، وحافظ على الأحرف الثلاثة المكونة للشعار وجعلهم أكثر انسيابية ووضوحًا، وأدخل تعديل استمر حتى وقتنا الحالي.

أصبح حرف M هو أكبر الحروف، وأخذ شكل شبه دائري حول C الذي تقاطع معه من الأعلى و F الذي تقاطع مع C من الأسفل، ووضعه هذه الحروف داخل دائرة، واستمر هذا الشعار جزء من شعار ريال مدريد حتى الآن، واستمرت ألوان الشعار الأزرق الداكن للأحرف على خلفية بيضاء.

1920 .. شعار ريال مدريد يأخذ الطابع الملكي

في البداية كان اسم الفريق هو نادي مدريد لكرة القدم، لكن في عام 1920 حدثت تغييراتٍ أثرت على تاريخ الميرينجي حتى الآن.

أصبح بيدرو باراجيس رئيسًا للنادي، وخلال حقبة العشرينيات منح الملك ألفونسو الثالث عشر النادي رعايته الملكية، وتحول للاسم الذي نعرفه الآن وهو ريال مدريد ، وكلمة ريال تعني الملكي في اللغة الإسبانية.

تغير شعار ريال مدريد للمرة الثانية بعد تحت رعاية الملك، حيث حافظ على نفس الشكل والألوان لكن أضيف إليه التاج.

1931 .. سقوط الملكية من على شعار ريال مدريد

سقطت الملكية في إسبانيا مع حلول عام 1931، وبالتالي عاد ريال مدريد إلى سابق عهده بعد عمل الإسبان على إزالة جميع شعارات الملكية في جميع المجالات.

بدايةً عاد النادي لاسمه القديم "نادي مدريد لكرة القدم"، وتم إزالة التاج من على شعاره، لكن استمرت الدائرة المتواجد بها الأحرف الثلاث MCF، وأضيف لها شريط أزرق امتد بميل من اليسار لليمين، وهو رمز مقاطعة قشتالة، لكن شعار ريال مدريد في هذا الوقت حافظ على نفس ألوانه.

1941 .. عودة التاج لشعار ريال مدريد

انتهت الحرب الأهلية في إسبانيا بحلول عام 1939 الذي شهد اشتعال شرارة حرب أوروبية تحولت إلى الحرب العالمية الثانية بعد ذلك، وعصفت بملايين من سكان الكرة الأرضية.

بعد نهاية الحرب الأهلية بعامين وتحديدًا في 1941، تغير شعار ريال مدريد كليًا، وأصبح أشبه ما يكون بما عليه اليوم.

أصبح الشعار ملونًا وعاد إليه التاج بلونيه الذهبي والأحمر المميزين، وتلونت الدائرة والأحرف باللون الذهبي كامتداد للتاج، وحافظ الشعار على رمز قشتالة لكنه تحول إلى اللون البنفسجي بدلاً من الأزرق.

2001 .. التعديل الأخير على شعار ريال مدريد

دخل شعار ريال مدريد الألفية الجديدة مع الفريق الذي تغير حاله كثيرًا منذ تعديله السابق، حيث أصبح أكثر الفرق فوزًا بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وأصبح في جعبته الكثير من البطولات، وأصبح الشعار معبرًا عن كرة القدم ككل، وليس الملكي فقط.

التعديل الأخير الذي طرأ على شعار ريال مدريد لا يكاد يكون ملحوظًا، حيث حافظ على نفس خطوطه العريضة "التاج والدائرة والأحرف والوشاح"، لكن ألوانه أصبحت أكثر حدة ومجاراةً للعصر، وأصبحت الخطوط أكثر عرضًا، كما تحول لون الوشاح إلى اللون الأزرق بدلاً من البنفسجي.