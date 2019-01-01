شريف إكرامي يساند عمر صلاح قبل مواجهة نهضة بركان
ساند شريف إكرامي حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر، عمر صلاح حارس مرمى الزمالك قبل مواجهة اليوم الهامة في نهائي الكونفدرالية.
ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان، بالمغرب، في ذهاب الدور النهائي بكأس الكونفدرالية الإفريقية، في تمام العاشرة بتوقيت المغرب.
ويتواجد عمر صلاح أساسيًا في تشكيل الزمالك بعد إيقاف جنش الحارس الأساسي بعد الطرد أمام النجم الساحلي، بالإضافة لإصابة عماد السيد أمام الداخلية بالدوري المصري.
وحرص شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على مساندة الحارس الشاب للزمالك.
وقال شريف إكرامي عبر حسابه الشخصي على "تويتر": " كل الدعم للحارس عمر صلاح في مباراة اليوم،بالتوفيق يا بطل".
كل الدعم للحارس عمر صلاح في مباراة اليوم،بالتوفيق يا بطل @OmarSalah— SherifEkramy (@SEkramyofficial) May 19, 2019
ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة اليوم أمام نهضة بركان المغربي، قبل لقاء العودة في برج العرب يوم 26 مايو الجاري.
توت يحكم إفريقيا.. 🌍— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 19, 2019
رحبوا معنا بتميمة كأس الأمم الإفريقية 2019 بأصغر ملوك مصر 👑#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/OPbbgZQkeR