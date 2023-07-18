"شروط خاصة" تحيي آمال برشلونة في خطف يوشوا كيميش

هل يتحرك برشلونة لخطف نجم بايرن ميونخ؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن يوشوا كيميش، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني قد يرحل عن صفوف النادي هذا الصيف إذا وصل إليه عرض مناسب.

ويبلغ كيميتش، من العمر 28 عامًا وأثار اهتمام مدرب فريق برشلونة تشافي هيرنانديز مؤخرًا، الذي طلب إدارة النادي بضمه وفقًا للتقارير الصحفية.

ووفقًا لصحيفة "كيكر" الألمانية سيوافق بايرن ميونخ على رحيل اللاعب إذا وصل عرض جيد له يرضي مصالح العملاق البافاري.

وتابعت الصحيفة، أنه بعد انتقال اللاعب أوريول روميو، رسميًا إلى برشلونة سيكون هناك صعوبة من جانب النادي الإسباني في طلب ضم نجم بايرن ميونخ.

وينتهي عقد كيميش، مع بايرن ميونخ في عام 2025، أي مازال يتبقى له موسمين في عقده.