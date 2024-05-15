شركة dentsu تعلن عن توسعها رياضيًا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شركة dentsu Sports International تفتتح فرعها في الرياض، المملكة العربية السعودية..

تفخر شركة الرائدة عالميًا في الاتصالات التسويقية بالإعلان عن إطلاق شركة dentsu Sports International واختصارها (DSI) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبتركيز استراتيجي على تحسين التسويق الرياضي والخدمات التحليلية سيكون إطلاق DSI في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمثابة علامة فارقة تجاه الالتزام بخدمة العملاء في ذلك السوق المتنامي.

المقر الرئيسي لـDSI الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيكون في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، بوجود مكاتب إضافية في الإمارات العربية المتحدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

شركة DSI الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستضم عدة أعمال أساسية تشمل dentsu Sports International Commercial وMKTG Sports + Entertainment وdentsu Sports Analytics. حيث سيمكن ذلك الدمج الشركة من إيجاد حلول شاملة عبر خدمات عديدة، تشمل التطوير التجاري، والاستشارات الاستراتيجية، وإيصال الحقوق والتحليلات القائمة على البيانات.

وتماشيًا مع التوسع، ترحب DSI بأولاف بوروتز كنائب رئيس للتطوير التجاري، والذي سيقدم تقاريره إلى مدير التطوير التجاري العالمي لـ dentsu Sports International إيكو لي.

بالكثير من الخبرة في صناعة الرياضة أولاف ينضم لـDSI من مجموعة التميمي وشركاه، وهي إحدى شركات المحاماة التجارية الرائدة في الشرق الأوسط، حيث كان أولاف هو رئيس قسم الرياضة والفاعليات، ويقدم الاستشارات للعملاء في نطاق واسع من الرياضات والفاعليات المرتبطة بأمور تجارية، ويمثل منظمات حكومية وأصحاب حقوق ووكالات ولاعبين في كل من الدوري السعودي للمحترفين ودوري نجوم قطر. بالإضافة إلى ذلك كانت فترة عمله في شركة TEAM Marketing بسويسرا تشمل التفاوض بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على رعايات عالمية ضخمة وتراخيص واتفاقات تخص العلامات التجارية الخاصة بمسابقات الاتحاد الأوروبي، بما فيها دوري أبطال أوروبا.

سيلعب أولاف دورًا محوريًا في تحسين النمو وقيادة المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مكانة dentsu في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال تشارلي ويلي، المدير الإداري لشركة dentsu Sports International في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "ستعمل شركة dentsu Sports International كذراع استراتيجي للرياضة والترفيه لشركة dentsu في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقدم حلولاً شاملة صممت خصيصًا لتلبية احتياجات العلامات التجارية وأصحاب الحقوق. نحن نتطلع إلى إقامة علاقات دائمة وتحقيق النجاح في هذا السوق الديناميكي سريع التطور، إنه لأمر رائع أن يكون أولاف ضمن فريقنا، مما يضمن أن لدينا متخصصًا من ذوي الخبرة والثقة الكبيرة في الصناعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتعامل مع شركائنا الحاليين والمستقبليين".

وأضاف طارق الداعوق، الرئيس التنفيذي لشركة dentsu الشرق الأوسط وشمال: "إن الإقبال على التسويق الرياضي في المملكة بلغ أعلى مستوياته، ومن المتوقع أن تنمو طموحات السعودية واستثماراتها في هذا المجال. إنه وقت مثير للرياضة في المنطقة، ويسعدنا إطلاق dentsu لعروض رياضية وترفيهية مخصصة - تجمع بين خبرتنا العالمية وتراثنا في التسويق الرياضي وبيانات وخبرات السوق المحلية - لربط العلامات التجارية بالجماهير بشكل لم يسبق له مثيل".

مع إطلاق شركة dentsu Sports International في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أجرت شركة DSI دراسة شاملة للقاعدة الجماهيرية في المنطقة باسم: سرعة الجماهير: تقرير رؤى المملكة العربية السعودية.

ومن خلال استخدام منصة Decoding 360 الخاصة بنا، يلقي التقرير الضوء على سلوك الجماهير في المملكة، ويقدم رؤى قيمة حول تفضيلاتهم والمواضيع الرائجة لديهم.

التقرير كاملًا سيكون متاحًا عند الطلب، برجاء التواصل مع أولاف بورتز للمزيد من المعلومات (Olaf.Borutz@dentsu.com).

حول dentsu

تعد dentsu هي الشبكة المصممة لما هو قادم، لمساعدة العملاء في التنبؤ ووضع الخطط للفرص المستقبلية الثورية في الاقتصاد المستدام. من خلال اتباع نهج يركز على الأفراد في تحويل الأعمال، تجمع dentsu بين الابتكار الياباني ومنظور عالمي متنوع لدفع نمو العملاء وتشكيل المجتمع.

حول dentsu Sports International

شركة dentsu Sports International واختصارها (DSI) هي وكالة عالمية تسخر قوة الرياضة في التأثير على سلوكيات البشر عبر حلول تسويقية وخبرات ذات معنى وقيمة. الوكالة نشأت من مجموعة dentsu وهي واحدة من أكبر وأضخم وأكثر شركات الإعلام والتسويق التجاري الرقمي احترامًا في العالم.

شركة DSI تستفيد من الرؤى العميقة وشبكتها من عناصر فريق العمل المتمرسين من أجل بناء علاقات قوية بين المنظمات الرياضية والعلامات التجارية.

مهمة DSI هي "أن نصبح أكثر شبكة أعمال رياضة مبتكرة وتعاونية في العالم عن طريق استغلال الخبرات العالمية والإمكانيات الخاصة بمجموعة dentsu".

حول MKTG

وكالة MKTG Sports + Entertainment هي وكالة عالمية متكاملة تعمل على تسخير قوة الثقافة وتهدف إلى مساعدة العلامات التجارية وأصحاب الحقوق على التحرك بنفس سرعة الجماهير.

عن طريق الإستراتيجيات والقياسات والمحتوى والإستضافات والفاعليات، نحن نستخدم مجتمع المستهلكين بشكل عميق، والبيانات الثقافية من أجل خلق حلول ثقافية مرتبطة ولها معنى وقيمة بالنسبة للعلامات التجارية والمنظمات الرياضية حول العالم.

نحن نبني أفكارًا تولد من أجل العلامات التجارية، لكنها مصممة من أجل الجماهير.

حول dentsu Sports Analytics

dentsu Sports Analytics هو عرض عالمي يضم أفضل الأبحاث والبيانات والقدرات التحليلية لشركة MKTG Sports + Entertainment واختصارها (MKTG) وشركة Sponsorship Research International واختصارها (SRI) وشركة Merkle التابعة لـ dentsu، للمساعدة في الخروج بنتائج أفضل في صناعة قياسات الرياضة والترفيه، بعروض في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا آسيا والمحيط الهادئ تقدم dentsu Sports Analytics عرضًا حقيقيًا للسوق العالمي والمحلي عبر أبحاث المستهلك المخصصة، وبيانات الجماهير المشتركة، وتقييمات الحقوق وخدمات القياس للعملاء الرائدين حول العالم.