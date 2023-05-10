شركة مراهنات تقع في ورطة بسبب نجم مانشستر يونايتد!

نجم مانشستر يونايتد سيكون المستفيد الأكبر من تعويض بسبب استخدام صورته من قبل شركة مراهنات.

أمرت محكمة في الدنمارك إحدى شركات المقامرة عبر الإنترنت بدفع تعويض إلى كريستيان إريكسن نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وعدد من نجوم الرياضة في الدنمارك.

المحكمة البحرية والتجارية الدنماركية حكمت على إحدى شركات المراهنات الشهيرة، والتي تتخذ من مالطا مقرًا لها، بدفع تعويض إلى 23 رياضيًا دنماركيًا، من بينهم إريكسن، لاستخدام أسمائهم وصورهم على وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فقد حكمت المحكمة أن تدفع الشركة مبلغًا يصل إلى 4.7 مليون كرونة دنماركية، ما يتجاوز نصف مليون يورو إلى الرياضيين.

وإلى جانب إريكسن، سيحصل سيمون كيير مدافع ميلان الإيطالي، وكاسبر شمايكل حارس نيس الفرنسي، ولاعب كرة الريشة والبطل الأولمبي فيكتور أكسلسن على تعويض أيضًا.

ومن المقرر أن يكون إريكسن أكثر المستفيدين من مبلغ التعويض، حيث سيحصل على 1.45 مليون كرونة دنماركية، ما يعادل 190 ألف يورو، بالنظر إلى تكرار استخدام صورته أكثر من غيره.

شركة المراهنات من جانبها جادلت بأن استخدام الأسماء والصور يجب اعتباره مجرد محتوى تحريري ولا يجب أن يخضع إلى مدفوعات أو غرامات.

ومع ذلك، فإن المحكمة وجدت أن استخدام الصور يرقى إلى مستوى التسويق الذي يتطلب الموافقة، وحكمت لصالح الرياضيين بالتعويض.