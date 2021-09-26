"شرط واحد لكي يستعيد فهد المولد مستواه المعهود"

نصيحة غالية لفهد المولد

كشف الإعلامي الرياضي جمال عارف، عن كيفية استعادة النجم فهد المولد، لاعب نادي الاتحاد، لمستواه المعهود منه، وذلك بعد سلسلة الانتقادات التي طالته خلال الفترة الماضية، والمطالبات برحيله عن العميد.

ومر فهد المولد بفترة صعبة، بعد سلسلة النتائج المتذبذبة للفريق، وخسارة لقب كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، حيث هاجمته الجماهير بقوة وطالبت برحيله.

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جمال عارف كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف فيها عن رأيه في مسألة الحملات الموجهة ضد فهد المولد.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "لا أعتقد أن الهاشتاجات الموجهة ضد فهد المولد، ستؤثر عليه وعلى أداءه داخل الملعب في المباريات القادمة، وهذا يتطلب منه أن يعمل على نفسه ويستفيد من النقد الصادق، ويرد عملنا على من يطالب بإبعاده عن النادي".

الناقد الرياضي واصل حديثه قائلًا: "فهد قادر على ذلك بشرط تجاهل كل من يحاول التأثير عليه ويقتنع أن لديه الأفضل".

وتعادل الاتحاد أمام نظيره التعاون بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السادسة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.