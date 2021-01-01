شرط واحد لتوتنهام للتعاقد مع جاريث بيل نهائيًا

هل ينتقل بيل إلى توتنهام بشكل نهائي؟

يعتقد نجم كرة القدم الإنجليزية ونادي ليدز يونايتد سابقًا جاني ميلز أن تأهل توتنهام إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل سيكون الشرط الوحيد الذي سيضمن للسبيرز التعاقد مع جاريث بيل بشكل نهائي.

ولن يكمل توتنهام التوقيع النهائي للحصول على خدمات جاريث بيل بشكل دائم إلا إذا تأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وفقًا لما قاله داني ميلز.

ويرى ميلز أن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بالنسبة لتوتنهام سيكون متاحًا من خلال الفوز بالدوري الأوروبي، حيث سيكون ذلك أسهل من المنافسة على مقعد مؤهل بالتسبة لترتيب البريميرليج.

وانضم بيل على سبيل الإعارة من ريال مدريد في الصيف إلى توتنهام، وذكرت صحيفة الجارديان في ذلك الوقت أن توتنهام قرر تغطية جزء كبير من أجره البالغ 600 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

وأصر ميلز على أنهم سيحتاجون إلى الأموال المكتسبة من التأهل لدوري أبطال أوروبا لكي يستمروا في الاحتفاظ بخدمات بيل، وذلك إذا ظلت متطلبات راتب الويلزي كما هي.

وقال لمراسل موقع فوتبول إنسايدر كونور وايتلي: "من المحتمل أن ينتهي بهم الأمر بالفوز بلقبين ويمكن أن ينتهي بهم الأمر بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا من خلال فوزهم بالدوري الأوروبي.

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يذكر أن توتنهام استفاق من سلسلة النتائج السيئة، ليرتقي إلى المركز السابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، الأمر الذي لا يشبه بداية الموسم على الإطلاق حيث كان يتصدر الترتيب.