شرط واحد فقط .. الاتحاد يحدد أول صفقاته العالمية ولكن!

تعرف على الصفقة التي يستهدفها الاتحاد

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تنتظر جماهير نادي الاتحاد بفارغ الصبر، قيام ناديها بإتمام أولى الصفقات العالمية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وحدد العميد بالفعل هدفه ولكنه هناك شرط واحد لحسم التعاقد معه.

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وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن أن نادي الاتحاد وضع النجم الأرجنتيني أنخيل كوريا جناح فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضافت الصحيفة أن نادي الاتحاد قدم عرضًا قيمته 10 ملايين يورو للتعاقد مع كوريا، ولكن لن تكون كافية لنادي أتلتيكو مدريد من أجل التخلي عن خدمات الجناح الأرجنتيني.

ويبحث نادي الاتحاد عن دعم من جانب صندوق الاستثمارات العامة، من أجل تمويل الصفقة، بعد أن تم رفض العرض الأول، حيث يُريد أتلتيكو مدريد ضعفه على الأقل للموافقة على رحيله، كما أشارت الصحيفة.

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وأكدت الصحيفة على أن الاتحاد يواجه مشكلة أخرى، تتعلق بعدد اللاعبين الأجانب، ولكن يبقى الثنائي البرازيلي مارسيلو جروهي وإيجور كورونادو هما الأقرب للرحيل، بجانب ارتباط النجم البرتغالي جوتا بنادي أياكس الهولندي.

وعلى الرغم من أن الاتحاد سيمنح كوريا راتبًا سيصل إلى 15 مليون يورو في الموسم الواحد، إلا أنه سيكون مضطرًا لدفع الكثير من الأموال لإقناع أتلتيكو مدريد بتركه.

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