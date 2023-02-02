شرطة مانشستر تعلن براءة جرينوود من تهمة الاغتصاب

بيان رسمي من شرطة مانشستر الكبرى

أعلنت محكمة مانشستر الكبرى، اليوم، الخميس، عن إسقاط كل التهم الموجهة لميسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد في قضية الاغتصاب والاعتداء.

اللاعب الشاب تم القبض عليه في يناير 2022 في هذه القضية قبل الإفراج عنه بكفالة وقيام ناديه بإيقافه إلى أجل غير مسمى.

ومن جانبها قالت ميكايلا كير المسؤولة عن الحماية العامة لشرطة مانشستر:"التحقيق الجنائي ضد رجل يبلغ من العمر 21 سنة تم فتحه في يناير 2022 وقررنا إغلاقه اليوم 2 فبراير 2023".

وأضافت:"نظرًا للتغطية الإعلامية لهذه القضية، فمن العدل أن نعلن أن هذا الشخص لم يعد يواجه أي إجراءات جنائية فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة له".

وتابعت:"فريق التحقيق ظل على اتصال منتظم بالفريق القانوني للحصول على التحديثات اللازمة، وبالتالي قمنا باتخاذ هذا القرار بوقف كافة الإجراءات القانونية".

وفي نهاية البيان شددت شرطة مانشستر على عدم التعليق بأي تفاصيل أخرى، كما ناشدت المجتمع بالالتزام بعمليات الرصد والتحقيق في أي مزاعم تخص العنف ضد النساء والفتيات، مع تقديم الدعم الكافي للمتضررين.