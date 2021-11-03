ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الشباب ضد النصر؟

في ختام قوي للجولة 11 من الدوري السعودي 2021-22، سيكون عشاق الكرة في المملكة على موعد مع ديربي الرياض بين النصر والشباب، وذلك على الملعب الرديف بستاد الأمير فيصل بن فهد.

لم تكن بداية الشباب جيدة لهذا الموسم، لكنه عاد من بعيد وأنهى الجولة العاشرة في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، بعد أن فاز على الطائي بالثلاثة.

النصر لا يبدو بخير هذا الموسم خاصةً في الآونة الأخيرة، فمنذ خروجه من دوري أبطال آسيا على يد الهلال، خسر من الاتفاق ثم تعادل مع الفيحاء، ليتواجد في المركز السابع برصيد 13 نقطة، لكن تبقى له مباراتين مؤجلتين.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وبكل تأكيد سيسعى الكثير من جماهير الفريقين لحضور تلك المباراة من المدرجات، ويقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الشباب ضد النصر.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الشباب ضد النصر؟

تم طرح تذاكر مباراة الشباب ضد النصر على موقع ticketmx، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول عليها.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الشباب ضد النصر؟

تبدأ تذاكر مباراة الشباب ضد النصر من 50 ريال بأقل فئة وحتى 1500 ريال للفئة الأعلى.

المكان السعر F1 عائلات الشباب 50 ريال F2 عائلات النصر 50 ريال C أفراد الشباب 50 ريال D أفراد النصر 50 ريال H1 أفراد الشباب 50 ريال H2 أفراد الشباب 50 ريال H3 أفراد الشباب 50 ريال H4 أفراد النصر 50 ريال L1 أفراد الشباب 50 ريال L2 أفراد الشباب 50 ريال L3 أفراد الشباب 50 ريال L4 أفراد النصر 50 ريال G 3500 ريال S1 الشباب 1000 ريال S2 النصر 1000 ريال VIP BOX 1 15 ألف ريال VIP BOX 2 15 ألف ريال

ما هي شروط حضور مباراة الشباب ضد النصر؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي يجب عليك اتباعها لحضور مباراة الشباب ضد النصر، وهي:

يلتزم حامل التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند شراء وإصدار التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها. يجب تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول. يسمح فقط بدخول الجماهير المحصنين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكبر فقط دون غيرهم وذلك حسب حالتهم في تطبيق توكلنا. يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس سوياً ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الأشخاص بما يضمن وجود مقعد واحد فقط. لسلامتك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم استخدام المقاعد الغير مخصصه للجلوس، والالتزام بلبس الكمامة في جميع أرجاء الملعب. بعد الشراء، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

متى مباراة الشباب ضد النصر؟

موعد مباراة النصر ضد الشباب هو الجمعة 5 نوفمبر 2021 على الملعب الرديف بستاد الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت السعودية، 6:45 مساءً بتوقيت مصر.

كيف تشاهد مباراة الشباب ضد النصر؟

يمكنك مشاهدة مباراة الشباب ضد النصر مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP.

وتبث المباريات أيضًا عبر قنوات SSC بتقنية SD مجانًا، وباشتراك لأجل تقنية HD.