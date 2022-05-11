ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الرائد والنصر؟

يحل نادي النصر ضيفًا ثقيلًا أمام الرائد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الدوري السعودي.

كتيبة النصر ستطمح لمواصلة النجاحات وتحقيق الانتصارات كما حدث في آخر جولتين، للاستمرار في وصافة الترتيب خلف الاتحاد المتصدر، وستدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز الكبير على الشباب في الجولة الماضية بأربعة أهداف لهدفين ليصل العالمي إلى النقطة 51.

أما الرائد فيعاني بشكل واضح هذا الموسم، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام النصر، تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وبكل تأكيد سيسعى الكثير من جماهير الفريقين لحضور تلك المباراة من المدرجات، ويقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الرائد والنصر.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الرائد والنصر؟

تم طرح تذاكر مباراة الرائد والنصر على موقع "الرائد إيفنتو"، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول عليها.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الرائد والنصر؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الشباب ضد النصر من 11.5 ريال بأقل فئة وحتى 115 ريالًا للفئة الأعلى.

المكان السعر موحدة أفراد 11.5 ريال خلف المرمى الشمالي 11.5 ريال خلف المرمى الجنوبي 11.5 ريال درجة أولى عائلات 11.5 ريال المنصة 115 ريالًا

ما هو موعد مباراة الرائد والنصر؟

موعد مباراة النصر القادمة أمام الرائد هو الجمعة الموافق 13 مايو 2022، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 20:50 بتوقيت السعودية، 19:50 بتوقيت مصر.

كيف تشاهد مباراة الرائد والنصر؟

يمكنك مشاهدة مباراة الرائد ضد النصر مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وتبث المباريات أيضًا عبر قنوات SSC بتقنية SD مجانًا، وباشتراك لأجل تقنية HD.