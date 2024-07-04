شد شعر وسرقة هاتف .. واقعة غريبة تسفر عن القبض على لاعب الدوري الإنجليزي وزوجته!

الحرس المدني تدخل في الوقت المناسب

تعرضت فتاة لحالة شديدة من الذعر في مدينة ماجالوف الإسبانية، بعد تعرضها للكم من ناثانيال مينديز لاعب نادي ديربي كاونتي الإنجليزي.

اللاعب البالغ من العمر 32 سنة، هاجم الفتاة يوم السبت الماضي من أجل سرقة هاتفها المحمول، وذلك لاعتقاده أنها كانت تقوم بتسجيله هو زوجته.

صحيفة "أولتيما هورا" قالت إن الواقعة حدثت في شارع نوتاريو أليماني، حيث شك مينديز وزوجته أن هذه الفتاة تلتقط صورًا لهما بهاتفها المحمول لذلك حاولا انتزاعه منها بالقوة.

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في البداية قام اللاعب بلكم الفتاة على وجهها، ثم قامت زوجته بشد شعرها قبل الحصول على الهاتف في النهاية، قبل أن يصل الحرس المدني للتدخل والقبض على الثنائي.

وبحسب الصحيفة، فإن لاعب ديربي كاونتي تم نقله صباح الأحد إلى المحكمة تحت الحراسة، قبل أن يتم إطلاق سراحه هو وزوجته بعد رفضهما الإدلاء بشهادتهما، مع دفع كفالة قدرها 300 يورو فقط.

جدير بالذكر أن مينديز ولد في بريطانيا ولكنه لاعب دولي بمنتخب جواتيمالا، وسبق له اللعب لعدة أندية بريطانية، أبرزها شيفيلد يونايتد، بورتسموث، وولفرهامبتون وكارديف سيتي.