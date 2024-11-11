"أنا شخص صريح".. أموريم يحدد موعد "حسم مصير نيستلروي" في مانشستر يونايتد

ماذا قال المدرب البرتغالي؟

حدد البرتغالي روبن أموريم المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، موعد حسم مصير رود فان نيستلروي، الذي قاد الفريق الأحمر (كمدرب مؤقت)، بعد إقالة إريك تين هاج الشهر الماضي.

وأنهى نيستلروي فترته كمدرب مؤقت مع مانشستر يونايتد بفوز كبير على حساب ليستر سيتي بنتيجة (3-0) أمس الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز، دون أن يعرف هل سيكون جزءا من خطط أموريم الذي يفضل الاستعانة بطاقمه في سبورتنج لشبونة.

وودّع أموريم لشبونة بشكل رسمي أمس، لتولي زمام الأمور في أولد ترافورد، حيث سيكون أول قرار رئيسي له هو "تحديد مستقبل نيستلروي، الذي عمل كمدرب مساعد تحت قيادة تين هاج في يوليو الماضي".

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وقال أموريم في مؤتمر صحفي مساء أمس الأحد: "رود أسطورة لمانشستر يونايتد، وقام بعمل رائع، يجب أن أتحدث معه، ثم سأوضح كل شيء، أنا شخص صريح وسأخبركم بما حدث بالفعل، لكن دعونا ننتظر".

وجرى تعيين نيستلروي، الذي سجل 150 هدفًا في 5 سنوات مع الشياطين الحمر قبل مغادرته عام 2006، مدربًا مؤقتًا خلفًا لتين هاج، وتمكن من الفوز في 3 مباريات وتعادل في واحدة، علمًا بأنه يحظى بشعبية كبيرة بين لاعبي ومشجعي النادي.

وصرّح نيستلروي في وقت سابق أمس الأحد: "لقد استمتعت حقًا، لقد كانت فترة قصيرة لكنها مذهلة، كنا في وضع غير مؤكد لكننا حاولنا القيام بعملنا ومساعدة النادي، هناك الكثير من المشاعر، الطريقة التي دعمني بها المشجعون والفريق في اللحظات الصعبة، كانت لحظة خاصة، لا يمكنني أن أشكرهم بما فيه الكفاية".