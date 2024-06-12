شخصية البطل! .. مبابي يكشف منافس فرنسا في نهائي يورو 2024

من يتمنى أن يواجهه مبابي في نهائي يورو 2024

أكد كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي، على جاهزية فريقه لتحقيق إنجاز تاريخي في بطولة يورو 2024 التي تقام في ألمانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة سبورت بيلد الألمانية، قال مهاجم ريال مدريد الجديد: "نحن قادمون إلى ألمانيا لصنع التاريخ. هذه وظيفتنا. نحن مستعدون، ومتعطشون للنجاح ونعرف ما يتعين علينا القيام به للعودة بالكأس إلى بلدنا."

وعلى الرغم من خسارة فرنسا في مباراة ودية أمام ألمانيا، مضيفة البطولة، بنتيجة 2-0 في مارس الماضي، إلا أن مبابي أكد أنه يتطلع لمواجهتهم مرة أخرى في المباراة النهائية.

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وأوضح المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا: "أتمنى مواجهة ألمانيا في النهائي، المباريات الودية لا تُحسب، ألمانيا لديها فريق رائع ودائمًا ما يعودوا بعد أي انتكاسة."

مبابي نجح في تحقيق بطولة كأس العالم في روسيا 2018 لكنّه فشل في حصد يورو 2020، كما لم يسجل أي هدف في البطولة.

يُشار إلى أن فرنسا وألمانيا يضمان العديد من اللاعبين الموهوبين، ومن المتوقع أن تشهد البطولة مواجهة قوية بينهما سواءً في النهائي أو في أي مرحلة أخرى من البطولة.