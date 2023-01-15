شجار في ديربي شمال لندن .. جمهور توتنهام يعتدي على رامسديل

مشاجرات أثناء ديربي شمال لندن!

تعرض حارس آرسنال، آرون رامسديل، لركلة من أحد جماهير توتنهام بديربي شمال لندن.

نجح آرسنال في تحقيق فوز مهم على منافسه اللندني على ملعب توتنهام، بهدفين دون رد، ليبقى في صدارة الدوري الإنجليزي.

وأثناء ذهاب رامسديل حارس المدفعجية لإحضار زجاجة المياه الخاصة به من خلف مرماه، قام أحد جماهير توتنهام بركله.

قال رامسديل لشبكة سكاي سبورتس عقب انتهاء مباراة الديربي عن تلك الواقعة:" أحد مشجعين توتنهام حاول ضربي على الظهر، إنه لأمر مخزٍ لأنها مجرد لعبة كرة قدم في النهاية".

الجدير بالذكر، أن آرسنال ينفرد بصدارة الدوري بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي، ويرغب في زيادة الفارق الأحد المقبل حينما يستضيف مانشستر يونايتد.