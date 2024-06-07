ليس شتيجن .. بلانيس يعمل على ضم نجم مفاجئ من برشلونة إلى الاتحاد

تطورات جديدة في ميركاتو الاتحاد..

في مفاجأة من العيار الثقيل.. رصد رامون بلانيس، المدير الرياضي بنادي الاتحاد السعودي، اسمًا جديدًا من العملاق الإسباني برشلونة؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي القادم.

الاتحاد حاول في الأيام الماضية، التعاقد مع النجم الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى نادي برشلونة؛ إلا أن اللاعب رفض العرض، متمسكًا بالبقاء مع العملاق الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، مساء اليوم الجمعة، يرغب العميد الاتحادي بشدة، في التعاقد مع المدافع الفرنسي جول كوندي، من الفريق البرشلوني، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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الصحيفة الإسبانية كشف عن أن بلانيس، يعتقد أن كوندي؛ بإمكانه التأقلم مع الأجواء في المملكة العربية السعودية، وتقديم إضافة فورية للفريق الأول لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة إلى أن بلانيس، الذي عمل مديرًا رياضيًا في برشلونة سابقًا، يعلم جيدًا حاجة الفريق الإسباني للبيع، بسبب الأزمة الاقتصادية؛ لذلك يرى أن الصفقة ممكنة جدًا.

جدير بالذكر أن جول كوندي البالغ من العمر 25 سنة، انضم إلى برشلونة في صيف 2022، قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني؛ حيث لعب 88 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم منذ ذلك الوقت، مسجلًا 3 أهداف وصانعًا 10 آخرين.