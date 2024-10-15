شتشيسني يكشف عن هدية ميسي له.. ويؤكد: أحبطته بأهم تصديات حياتي!

ماذا قال حارس البارسا؟

كشف فويتشيك شتشيسني، حارس برشلونة الجديد، عن هدية خاصة تلقاها من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

وقال شتشيسني في تصريحات لـ"موندو ديبورتيفو": "أعتقد أن ميسي سجل 3 أهداف فقط [ضدي]، أتذكر ذلك لأنه أرسل لي 3 زجاجات بيرة فقط".

وأضاف: "ربما هناك لاعبون آخرون سجلوا أكثر ضدي، لكنه كان الوحيد الذي كنت أخشى اللعب ضده. لأنه كان جيدًا للغاية".

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وفي عام 2020، سجل ميسي هدفه رقم 644 مع برشلونة، ليصبح أكبر عدد سجله أي لاعب لنادٍ واحد على الإطلاق، قبل أن يقرر إرسال زجاجات بيرة بعدد الأهداف إلى 160 حارس مرمى سجل ضدهم.

واصطدم ميسي بشتشيسني في 7 مناسبات على مر السنوات، حيث جاء أول أهدافه ضد الحارس البولندي عندما سجل ثنائية ضد روما في دوري أبطال أوروبا 2015، وجاء الهدف الثالث في شباك يوفنتوس عام 2020.

وقال شتشيسني، إن أفضل تصدي له جاء ضد ميسي، وذلك في ركلة الجزاء خلال مواجهة الأرجنتين وبولندا في كأس العالم 2022: "كان التصدي الأكثر إرضاء هو ركلة جزاء ميسي في كأس العالم، الملعب والمنافس جعلا تلك اللحظة مميزة للغاية بالنسبة لي".

وعاد صاحب الـ34 عامًا من الاعتزال، لينضم إلى برشلونة، من أجل تعويض الحارس مارك أندريه تير شيتجن، الذي تعرض لإصابة كبيرة، ستبعده حتى نهاية الموسم.