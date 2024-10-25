شتشيسني: لاعبو برشلونة لم يروني في آرسنال!

لامين يامال كان بعمر عامين فحسب!

شعر الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني ببعض المفاجأة حيال الفارق العمري بينه وبين لاعبي برشلونة الحاليين، خصوصًا بعد الاقتراب أكثر من تشكيلة الفريق الكتالوني.

وانضم شتشيسني إلى برشلونة بعد فترة من اعتزال اللعبة، حين كان النادي الكتالوني يرغب في تعويض إصابة مارك أندريه تير شتيجن الذي سيغيب حتى نهاية الموسم.

وقال شتشيسني في تصريحات لقناة "إليفين سبورت" البولندية: "علي أن أقول لكم شيئًا، إنه أمر غريب، بعض هؤلاء اللاعبين لم يروني حتى وأنا ألعب مع آرسنال!".

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وأضاف: "أنا لا أشعر أنه مر وقت طويل على ذلك الأمر (فترته مع آرسنال) ولكن هذه نقطة تشرح قراري بالقدوم إلى هنا، لأنني أعتقد أنني أستطيع تقديم الإضافة لذلك الفريق".

وحين لعب شتشيسني لآرسنال أول مباراة كان لامين يامال بعمر عامين فقط، وذلك عام 2009، وهو أمر يوضح مدى شبابية فريق المدرب هانزي فليك الذي بات اعتماده شبه كلي على أكاديمية "لا ماسيا" في تكوين فريق برشلونة.