شبيه رونالدو: النساء يصرخن في وجهي.. وأجني الكثير من الأموال!

"ثمرة تفاح انقسمت إلى نصفين!"

لا يمر البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل فتراته في عالم كرة القدم هذه الأيام، لكن شبيهه بيوار عبد الله من إقليم كردستان، يبدو أنه على النقيض تمامًا.

عبد الله، الذي اكتسب شهرة هائلة من وسائل التواصل الاجتماعي بسبب شبهه برونالدو، ولديه الآن 1.8 مليون متابع على "تيك توك" وأكثر من 52 ألفًا على "إنستجرام" أدلى بتصريحات لجريدة "ذا صن" البريطانية كشف فيها عن بعض التفاصيل عما يحصل عليه في الوقت الراهن بسبب الشبه الكبير برونالدو.

وقال عبد الله في تصريحاته: "المشجعون يؤجرونني في المناسبات وأعياد الميلاد لتحية أطفالهم وذويهم بسبب الشبه برونالدو، يجعلهم هذا سعداء للغاية ويأتي الناس لالتقاط الصور معي".

وأضاف: "أجني الأموال الكثيرة وأجذب الكثير من النساء، يصرخن (رونالدو!) حين يرينني، المشجعون يظنون أننا ثمرة تفاح انقسمت إلى نصفين لأننا نتشابه كثيرًا، حينما تتاح لي الفرصة لمشاهدة مباراة للبرتغال ينتظر الكل تسجيل رونالدو لهدف ثم يبدؤون في عمل احتفال (سيو)".

ولكن عبد الله الذي أقر أنه يجني الكثير من المال، أكد أن حلمه لا يزال "مقابلة كريستيانو رونالدو الحقيقي يومًا ما".