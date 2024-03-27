"شبح ولا يحتفل إلا بركلات الجزاء" .. رونالدو يتعرض لسخرية لاذعة بعد ما فعله ضد سلوفينيا

البرتغال سقطت وديًا أمام سلوفينيا

أثار أداء وسلوك كريستيانو رونالدو نجم النصر خلال مباراة منتخب بلاده البرتغال أمام سلوفينيا غضب وسخرية البرتغاليين.

البرتغال كان قد خسرت وديًا أمام سلوفينيا 2-0 مساء أمس، وهي أول خسارة للمدرب روبرتو مارتينيز بعد 11 مباراة ومنذ الخروج من كأس العالم قطر 2022 أمام المغرب.

رونالدو لم يُقدم الأداء المنتظر خلال المباراة وظهر غاضبًا وعصبيًا في الكثير من اللقطات آخرها كان مع الحكم عقب انتهاء اللقاء.

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المغردون وصفوا صاحب الـ39 عامًا بالشبح خلال المباراة إشارة إلى أنه لم يُقدم شيء يُذكر، فيما قال آخر أنه لا يحتفل سوى بالتسجيل عير ركلات الجزاء، ووصفه آخر بالانشغال بأداء الحكم وانتقاده بدلًا من اللعب.

نجم النصر كان قد غاب عن المباراة الودية الأولى أمام السويد والتي انتهت لصالح البرتغال 5-2 لرغبة المدرب البلجيكي في منحه المزيد من الوقت للراحة.