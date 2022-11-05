"شبح ساديو ماني" في تمثال كوميدي بالسنغال

من صنع هذا بأهم نجوم أسود التيرانجا؟

تمثال آخر مثير للجدل في السنغال، هذه المرة لنجم كرة القدم الأول في البلاد، ساديو ماني.

التمثال الذي تم عمله بواسطة نحات سنغالي يظهر وجه ماني بتفاصيل مثيرة للضحك وفجرت موجة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

التمثال موجود في مدينة بامبالي مهد النجم السنغالي والتي انطلق منها للعالمية وهو الآن من أهم نجوم العالم وينشط في بايرن ميونخ أحد عمالقة أوروبا.

ورغم أن الذكرى التي يحملها التمثال هي ذكرى خالدة في التاريخ السنغالي إذ تصور ماني وهو بقميص أسود التيرانجا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 التي تعد اللقب الوحيد في التاريخ السنغالي، إلا أن كارثية التمثال كانت هي النجم رغم كل ذلك.

فقد كتب صاحب أحد الحسابات على تويتر: "هذا ليس سوى شبح ساديو ماني".. وأضاف آخر: "أيًا كانت وظيفة صاحب هذا التمثال.. فمن المؤكد أنه ممثل كوميدي!".

ماني هو رمز استثنائي في السنغال، يعتبر بالنسبة لقطاع واسع من الشعب السنغالي أهم لاعب كرة قدم في تاريخ البلاد، مسيرته مع ليفربول وبايرن ميونخ على وجه التحديد شهدت تقديرًا كبيرًا من أبناء وطنه، وبالتأكيد مسيرته الاستثنائية برفقة أسود التيرانجا أبطال إفريقيا الذين يستعدون لخوض غمار كأس العالم بعد أيام.