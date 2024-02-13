مفاجأة | شباب يعتدون على سون هيونج مين وإصابته بكسر .. كواليس الليلة المأساوية لنجم توتنهام

نجم كوريا الجنوبية دخل في عراك قوي، خرج منه مصابًا!

يبدو أن سقوط منتخب كوريا الجنوبية أمام نظيره الأردني لم يكن لأسباب فنية فقط، إنما ما دار خارج المستطيل الأخضر، يفسر تمامًا كيف سقط الشمشون بخبرات لاعبيه الكبيرة أمام طموحات لاعبي النشامى.

الشمشون كان قد ودع كأس آسيا قطر 2023 من دور نصف النهائي بالهزيمة أمام النشامى بثنائية نظيفة، ليعبر الأخير للنهائي لأول مرة في تاريخه، قبل أن يخسره أمام قطر (3-1).

صحيفة "ذا صن" البريطانية كشفت عن كواليس ليلة ذاك السقوط المدوي، موضحة أنه هناك عراك نشب في معسكر كوريا ليلة المباراة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة أوضحت أن اللاعبين تجمعوا لتناول العشاء، لكن بعض اللاعبين الشباب في المعسكر أرادوا مغادرة المطعم سريعًا، كي يتمكنوا من الاستمتاع بلعبة تنس الطاولة، قبل الخلود للنوم، وهو ما لم يعجب قائدهم سون هيونج مين؛ محترف توتنهام الإنجليزي.

وقال مصدر للصحيفة: "الخلاف بين اللاعبين اندلع من العدم!، فبعض اللاعبين الأصغر سنًا في المعسكر تناولوا وجبة العشاء سريعًا، وغادروا للعب كرة الطاولة، وهنا طلب منهم سون العودة والجلوس على الموائد من جديد".

وأضاف: "لكن طلب سون قوبل بعبارات غير محترمة من اللاعبين الصغار، وفي غضون ثوانٍ اتسعت دائرة الخلاف، حتى أصيب سون بكسر في إصبع يده أثناء محاولته الفصل بين اللاعبين أثناء اشتباكهم".

ربما هذه الكواليس تفسر ظهور سون في المباراة رابطًا لاثنين من أصابع يده ببعضهما، وقد خاض مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي، في نهاية الأسبوع الماضي بنفس الهيئة.