تحديد موعد النظر في شكوى شباب الأهلي ضد رابطة المحترفين

النادي الإماراتي مستاء من إلغاء الدوري هذا الموسم

حددت لجنة الانضباط في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم موعد النظر في شكوى شباب الأهلي ضد رابطة المحترفين بسبب إلغاء الموسم الجاري من دوري الخليج العربي.

وكانت رابطة المحترفين الإماراتية قد اتخذت قرارًا بإلغاء الموسم الجاري من الدوري الإماراتي الذي توقف في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وأقرت الرابطة كذلك عدم تتويج شباب الأهلي باللقب رغم تصدره لجدول الترتيب، بل شطبت جميع نتائج الموسم.

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الفرسان الحُمر أنهوا الدوري الإماراتي قبل توقفه في صدارة جدول الترتيب برصيد 43 نقطة وبفارق 6 نقاط عن العين و7 نقاط عن الجزيرة، وقد توقف الدوري في الـ14 من مارس الماضي وقبل سبع جولات من نهايته.

وكشف أحد مسؤولي شباب الأهلي أن النادي سلم لجنة الانضباط شكواه ضد رابطة المحترفين مساء أمس، وأكد المستشار حمدان الزيودي رئيس لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم الإماراتي ذلك الأمر.

إذ قال لصحيفة الإمارات اليوم "اللجنة تسلمت بالفعل مذكرة رسمية من نادي شباب الأهلي ضد رابطة المحترفين على خلفية قرارها الأخير بإلغاء دوري الخليج العربي لكرة القدم، وشطب جميع نتائج البطولة، وستجتمع اللجنة للبت في الشكوى وفق الإجراءات المتبعة".

وقد حددت اللجنة الساعة الرابعة والنصف من يوم غدٍ الأربعاء موعدًا للنظر في تلك الشكوى، وذلك خلال اجتماع سيُعقد بواسطة الاتصال المرئي عن بُعد.

يُشار إلى أن تقارير صحفية كانت قد تحدثت عن عدة قرارات اتخذها شباب الأهلي اعتراضًا على إلغاء الدوري، أبرزها الانسحاب من دوري أبطال آسيا هذا الموسم وعدم اللعب في نسخة العام القادم.