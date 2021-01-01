شاهد | فيديو: "اشتقنا لكم!"، رسالة نيمار، وساني، وديفيس، ومبابي لجماهير كرة القدم

"لا تشرق الشمس في غيابكم": نجوم روما، وبايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، اشتاقوا للجماهير

أصبحت تقام مباريات رياضات المحترفين بدون جمهور بسبب جائحة كوفيد-19، ولعل كرة القدم من أكثر الرياضات التي تأثرت بغياب المشجعين.

الملاعب الخالية أخذت بعضاً من حماسة اللعبة، ولم يعد اللاعبون يحتفلون بتسجيل الأهداف بنفس الحماس الذي كان يحدث مع مشاركة الجماهير التي تهتف وتشجع.

من ملاعب بارك دي برنسيس، وأليانز أرينا، واستاديو أوليمبكو، كل الملاعب حول العالم بانتظار عودة التشجيع والأجواء الجماهيرية في المدرجات.

لأن كرة القدم لن تكون أبداً نفسها بدون جمهور، تواصلت الخطوط الجوية القطرية مع فورتيموس للأفلام، وصنعت هذا المقطع لتكريم العلاقة الخاصة بين نجوم الرياضة وجماهيرهم حول العالم.

يمكنكم مشاهدة الفيديو كاملاً بالأسفل: