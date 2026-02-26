ترجمه

شاهد: برنامج "The Late Run with Ochocinco" يبدأ مع بيرت كريشر، حيث يثني الكوميدي على ليونيل ميسي ويقدم توقعاته بشأن كأس العالم

يجلس تشاد أوتشوسينكو جونسون وراحيموفيتش مع أسطورة الكوميديا بيرت كريشر في حوار يتطرق إلى مواضيع متنوعة: ثقافة كرة القدم في فلوريدا، هوس ميسي في ميامي، حديث "الرقصة الأخيرة" في كأس العالم 2026، وكوميديا ماونت رشمور. يروي بيرت قصة أصل "الآلة"، ويحلل ما الذي يجعل الكوميدي عظيماً، وينتهي بطريقة ما بالتعهد بأن يصبح مشجعاً حقيقياً لكرة القدم.