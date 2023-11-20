"شاهدته فقط في ألعاب الفيديو" .. نجم البرازيل متحمس لمواجهة ليونيل ميسي!

نجم منتخب البرازيل متحمس لمواجهة ميسي خلال تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026..

يبدو أن الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي نجم نادي آرسنال الإنجليزي لا يطيق الانتظار لمواجهة ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، حيث لم يسبق له رؤيته إلا في ألعاب الفيديو.

مارتينيلي سيكون فردًا من قائمة البرازيل التي تستعد لمواجهة الأرجنتين فجر الأربعاء، في قمة الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تقام على ملعب "ماراكانا" بمدينة ريو دي جانيرو.

وقال مارتينيلي خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الإثنين: "بشأن ميسي، إنه لاعب استثنائي، والأفضل في العالم هذا العام مرة أخرى".

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وأضاف: "أريد أن أستمتع بلحظة اللعب ضده، وأن أكون قادرًا على التواجد في نفس الملعب معه، ومشاهدته عن قرب، لأنني رأيته فقط في ألعاب الفيديو، ستكون تجربة رائعة".

وسيكون على منتخب البرازيل إظهار أفضل مستوياته بعد النتائج المخيبة في التصفيات مؤخرًا، حيث تراجع "السيليساو" إلى المركز الخامس في الترتيب برصيد سبع نقاط، بعدما خسر آخر مباراتين أمام أوروجواي وكولومبيا على الترتيب.

أما منتخب الأرجنتين، فيتصدر ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث حصد 12 نقطة، وخسر مباراته الأخيرة أمام أوروجواي.