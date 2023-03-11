شاكيرا تنال من بيكيه من جديد: تعاملت مع الكثير من الهراء!

يبدو أن الأمور لن تهدأ قريبًا بين الإسباني جيرارد بيكيه لاعب برشلونة المعتزل وشريكته السابقة شاكيرا المغنية الكولومبية الشهيرة.
حيث خرجت شاكيرا في برنامج "تونايت شو" مع جيمي فالون وتحدثت عن علاقتها السابقة ببكيه، وهو حديث لن يعجب المدافع السابق لمانشستر يونايتد بأي شكل من الأشكال.
وقالت شاكيرا في حديثها: "لدي صداقة قريبة مع سيدة مرت بنفس ما مررت به وشعرت بنفس الأحاسيس واضطرت للتعامل مع نفس الكم من الهراء الذي تعاملت معه".
وظهر في الحلقة أحد منتجي أغنيتها الأخيرة التي هاجمت فيها بيكيه وكشف عن تفاصيل تلك الأغنية قائلًا: "لقد ارسلت رسالة لها لكنها لم ترد إلا بعد شهرين، من المذهل أن أرى كل ردود الفعل تلك على ما صنعنا".
جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت أن الانفصال بين الطرفين جاء بعد خيانة بيكيه لشاكيرا.
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