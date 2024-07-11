النجمة الكولومبية تمثل منتخب بلادها في النهائي!

مع ترقب جماهير الكرة العالمية، نهائي بطولة كوبا أمريكا بين الأرجنتين وكولومبيا، فجر الإثنين المقبل، فرضت المطربة الكولومبية شاكيرا، نفسها كنجمة للحدث.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني إلى النهائي بعد الفوز على كندا بثنائية نظيفة، بينما وصل منتخب كولومبيا بعد تجاوز أوروجواي بهدف دون رد.

وفي معرض تقديم قناة "فوكس سبورتس" الأمريكية، الناقلة لمباريات بطولة كوبا أمريكا 2024، لمباراة النهائي بين الأرجنتين وكولومبيا، تم وضع صورة ميسي كممثل لراقصي التانجو، بينما تمثل المطربة شاكيرا "لوس كافيتيروس".

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وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، قد أعلن أن المغنية الكولومبية شاكيرا، سوف تحيي حفلًا بعد نهاية الشوط الأول من نهائي بطولة كوبا أمريكا، على ملعب هارد روك في ميامي بالولايات المتحدة.

وقال أليخاندرو دومينجيز، رئيس الكونميبول، في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: "إنها نجمة كبيرة وتمثل عظمة أمريكا اللاتينية في العالم".

من الجدير بالذكر أنه وقع الاختيار على أغنية شاكيرا "Punteria" من قبل اللجنة المنظمة لكوبا أمريكا كأغنية رسمية للبطولة.

ويتطلع المنتخب الأرجنتيني للتتويج من أجل الاحتفاظ باللقب الذي حصده في النسخة الأخيرة بالبرازيل، فيما يتطلع منتخب كولومبيا لإنهاء رحلته المثيرة بتتويج لا ينسى.