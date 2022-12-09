شارات الإسلاموفوبيا في كأس العالم .. مسؤول قطري يوضح موقف فيفا!

شارات جديدة في كأس العالم!

كشفت شبكة "سكاي نيوز" أن بعض المسؤولين في قطر أرادوا استخدام شارات لزيادة الوعي بالتمييز الذي يواجهه المسلمون، وحصلت الشبكة على تصميمات لشارات تحمل عبارة "لا مكان للإسلاموفوبيا" وتتميز بنمط الحجاب الفلسطيني.

وتحدث المسؤولون في الدولة المضيفة لكأس العالم عن خطة لارتداء قائدت المنتخبات شارة خاصة للدول العربية.

وقال مسؤول قطري كبير لشبكة "سكاي نيوز": "قبل بدء البطولة كانت قطر وبعض المنتخبات الأخرى ذات الأغلبية المسلمة في مناقشات متقدمة بشأن ما إذا كان بإمكان اللاعبين ارتداء شارات لرفع الوعي بالحركة المتنامية للإسلاموفوبيا".

وأضاف: "عندما تمت مناقشة اقتراح شارة الذراع في النهاية مع الفيفا، قيل لهم أنه ينتهك قواعد الفيفا ولن يُسمح به".

وواصل: "قبلت الفرق القرار لكنهم أصيبوا بخيبة أمل لأن قضية مهمة مثل هذه، والتي تؤثر سلبًا على ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم لم يتم منحها فرصة للظهور خلال كأس العالم الأولى التي تستضيفها منطقة ذات أغلبية مسلمة".

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" صرح أنه ليس على علم بأي اقتراح ولم يحضر أحد للمقابلة المزعمة حول شارة "للإسلاموفوبيا".

يذكر أن هناك خلاف سيطر حول شارات الذراع لحملة "OneLove" قبل بداية كأس العالم، والتي رفضها "الفيفا" كذلك.