شاب مانشستر سيتي يقرب أحد نجومه من الرحيل في الميركاتو!

لم يكن البرتغالي يود أن تكون هذه هي النهاية

يبدو مستقبل البرتغالي جواو كانسيلو مع مانشستر سيتي محل شك، رغم أنه كان لأوقات طويلة من أهم مفاتيح لعب الفريق مع بيب جوارديولا.

اعتماد الإسباني على الشاب ريكو ليويس في مركز الظهير الأيسر، وقوله أكثر من مرة إنه يصنع الفارق في المباريات يدفع كانسيلو إلى الاستماع للعروض المقدمة إليه.

ليست عروضا قليلة بالمناسبة، صحيفة التليجراف البريطانية تؤكد أن عمالقة من إيطاليا وإنجلترا ممن يشاركون في دوري أبطال أوروبا استطلعوا موقف كانسيلو بشأن صفقة ممكنة ربما في الشتاء وربما تتأجل إلى الصيف المقبل.

قلة دقائق كانسيلو في الآونة الأخيرة قد تؤدي إلى رحيل لم يكن مخططا أن يأتي باكرا هكذا وهو الذي ينتهي عقده في 2027 وكان قد صرح من قبل بأنه يود البقاء لأطول مدة ممكنة بين جدران السيتيزين.