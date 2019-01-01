قبل يوم من ذكرى تحطم الطائرة - شابيكوينسي يهبط للدرجة الثانية

يبدو أن نوفمبر لا يحمل سوى الذكريات الكئيبة لجمهور شابيكوينسي

هبط نادي شابيكوينسي إلى دوري الدرجة الثانية البرازيلي قبل يوم واحد من ذكرى مرور 3 أعوام على حادث تحطم طائرة الفريق والذي أنهى حياة 71 فردًا.

وكانت طائرة بعثة فريق شابيكوينسي المتجهة إلى كولومبيا لخوض نهائي كوبا سود أمريكانا قد تحطمت يوم 28 نوفمبر 2016 مما أدى إلى وفاة 71 قتيلًا بين لاعبين وإداريين وصحفيين ولم ينجو سوى 6 أفراد فقط.

وخسر شابيكوينسي من بوتافوجو بهدف نظيف ليبقى في المركز قبل الأخير برصيد 28 نقطة ويهبط رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية.

وقال قائد الفريق، دوجلاس، في تصريحات صحفية: "إنّها لحظة مريرة ولا أجد الكلمات للتعبير عنها".

وتابع: "نحن اللاعبون نأسف للغاية على وضع شابيكوينسي في هذا الموقف ولكننا جميعًا على قلب رجل واحد وسوف نظهر ذلك".

وأردف: "علينا إصلاح الأمور وإعادة ترتيب أوراقنا لأجل العودة السريعة إلى الدوري البرازيلي وحفظ مكانة النادي ونستمر في بناء قصتنا الجميلة".

ومنذ أنّ بدأ شابيكوينسي مسيرته في دوري الدرجة الرابعة عام 2009 حتى ارتقى في 2014 إلى الدوري البرازيلي الدرجة الأولى لم يحدث أن هبط إلى الدرجات الأدنى.

وفي 2014 احتل المركز الـ 15ثم الـ 14 وفي 2017 حقق أفضل مركز له بالوصول إلى الترتيب الثامن رغم أنّه ثاني موسم بعد الكارثة وبتشكيل يعتمد بصورة كاملة على لاعبين معاريين وصفقات مجانية وتصعيد للمواهب الشابة بجانب اثنين فقط من قوام الفريق الأساسي الذي تبقى من الحادث.

وكانت آخر مرة لعب فيها شابيكوينسي في دوري الدرجة الثانية عام 2013 ولم يقضي سوى موسم واحد فقط قبل التأهل إلى دور الدرجة الأولى باحتلاله المركز الثاني.