سئموا منه.. بوجبا يثير الغضب داخل يوفنتوس والدوري الأمريكي هو الحل!

الفرنسي يخسر كل شيئ

يثير الفرنسي بول بوجبا الاستياء داخل قلعة يوفنتوس بسبب عدم ظهوره إلى الآن ولو لمدة دقيقة واحدة مع المدرب ماسيميليانو أليجري منذ تعرضه إلى إصابة على مستوى الركبة.

الاستياء الأكبر ناتج عن أنه غير جاهز بدنيًا بشكل واضح، وهذا يعود إلى رفضه الخضوع لعملية جراحية حين طلب منه النادي ذلك قبل كأس العالم إيمانًا منه بأنه يستطيع اللحاق بالمونديال.

لكن ما حدث هو تفاقم إصابة بوجبا وغيابه عن المونديال، عودته الأسبوع الماضي ليوفنتوس من على دكة البدلاء حيث شاهد البيانكونيري وهو يهزم بشكل مفاجئ من مونزا.

المستفز أكثر هو حضور بوجبا الدائم على منصات التواصل الاجتماعي أحيانًا بفيديوهات رقص تثير الجدل حول حالته البدنية.

صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أشارت إلى أن يوفنتوس سئم كل ذلك رغم أنه دفع ما يوازي 35 مليون يورو من أجل إعادة بوجبا إلى ملعب أليانز.

النادي يدرس عرضه للبيع وسط اهتمام من أندية الدوري الأمريكي، بل قد يلجأ لفسخ عقده من جانب واحد إذا احتاج الأمر ذلك، لأن بوجبا بات محبطًا للجميع في البيانكونيري.