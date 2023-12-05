"سئمت المسلمين والجزائريون هم الأسوأ!".. عنصرية جالتييه تتكشف ببشاعة!

هل هناك ما هو أكثر؟

أثيرت خلال الآونة الأخيرة قضية العنصرية المتهم فيها مدرب باريس سان جيرمان ونيس السابق كريستوف جالتييه بمعاداة العرب والمسلمين وذوي البشرة السمراء أثناء فترات تدريبه في فرنسا.

وكشفت صحيفة "ليكيب" عن محتوى جلسات الاستماع أمام الشرطة للعديد من الأطراف الفاعلة في القضية. من بينهم، فريديريك جيوريا، لاعب كبير سابق في نيس (لعب هناك طوال مسيرته في الثمانينيات والتسعينيات). ويصف حينها مساعد المدرب، ذلك اليوم من يناير 2022، والانزعاج الذي شعر به كريستوف جالتييه عندما علم بضم بلال براهيمي، الفرنسي الجزائري. وبحسب ما ورد قال: "مسلم آخر، لا أريد ذلك، لقد سئمنا".

وفقًا لفريديريك جيوريا، كان كريستوف جالتييه قد وصف يوسف عطال وهشام بوداوي (الجزائريين) بأنهما "رجال قذرون". وبحسب ما ورد قال: "الأسوأ هم الجزائريون". الأقوال التي اعترض عليها المتهم من قبل.

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شهادة أخرى هي شهادة هاشم علي مباي، محلل الفيديو بالنادي والذي قال إن جالتييه قد وصف اثنين من اللاعبين ذوي البشرة السمراء من فريق سانت إتيان (هارولد موكودي وميكائيل نادي) بأنهما "ثنائي كينج كونج!".

كما تم عرض العديد من الأدلة حول القيود التي نظمها جالتييه كي لا يصوم اللاعبون المسلمون في رمضان، وتذمره من هذا الوضع، ووصفه لجان كلير توديبو اللاعب المسلم بأنه "سلفي ومتطرف!".