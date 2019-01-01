سييرا يروى سبب قلقه في مباراة الاتحاد امام الاتفاق

الاتحاد يواصل الاستفاقة تحت قيادة سييرا في الدوري السعودي

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف لويس سييرا المدير الفني لنادي الاتحاد، عن سبب قلقه في مباراة فريقه أمام الاتفاق، مساء اليوم، والتي استضافها ملعب الجوهرة المشعة.

وحقق الهلال فوزاً هاماً مساء اليوم بهدفين على حساب الاتفاق، في إطار مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال سييرا في تصريحات عقبت المباراة: "ظهرنا بمستوي كبير، لقد كنت قلقاً من تراجع المستوى بعد الفوز أمام النصر، ولكن الفريق ظهر بشكل طيب وتمكنا من تحقيق الفوز".

وواصل: "نلعب في ثلاث بطولات، ومستوانا في تطور مستمر، ولكننا نعاني من ضغط المباريات، أحاول تجنب هذا الضغط بتغير التشكيلة في كل مباراة".

الجدير بالذكر ان العميد وصل إلى النقطة 31 في جدول ترتيب الدوري، ليحتل المركز العاشر.